35 m²: un concentrato di shabby chic a Napoli

Qui ad homify ormai capita sempre più spesso di proporre progetti riguardanti la ristrutturazione e l’arredo di appartamenti dalle dimensioni ridotte, e di dimostrare che quello che inizialmente può sembrare un forte limite, dunque la grandezza della superficie, in realtà, se ci si affida agli esperti giusti, può rivelarsi un punto di forza per l’intera abitazione. Le dimensioni, infatti, se ben sfruttate passano in secondo piano, o meglio ancora, contribuiscono a valorizzare e personalizzare gli interni.

Quello che stiamo per presentarvi, ad esempio, è un delizioso appartamento di ben 35 m², sapientemente ristrutturato e arredato grazie all’intervento dell’architetto Giuliana Andretta. Ci troviamo nella meravigliosa Napoli, precisamente a Capodimonte, in un antico edificio in tufo. La richiesta della committenza era quella di dar vita ad una vera e propria casa, dotata di tutti i comfort necessari, rigorosamente in stile shabby.

Il risultato? Scopriamolo insieme!