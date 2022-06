Tutto in pochi mq: il bello di una vita moderna

La storia potrebbe sembrare una come tante, un vecchio edificio anni Ottanta da ristrutturare per adeguarsi a uno stile di vita moderno. Se non fosse che la cura nei dettagli di questo appartamento, la scelta attenta dei materiali e la perfetta distribuzione degli usi nell'arco di pochi mq, ci abbiano particolarmente colpito, spingendoci a proporvelo come ispirazione per la vostra casa.