Facile e da provare: raddoppiare gli spazi in mansarda!

Iniziamo il nostro tour dal soggiorno, che si caratterizza per la libreria disegnata su misura, munita di una scala che ne facilita la fruibilità; questo arredo realizzato in acciaio spazzolato infatti, da più carattere a tutto l’ambiente. La scala scorre su un un binario posizionato in alto e presenta due ruote in gomma in basso per un movimento orizzontale senza incertezza. L’illuminazione in corridoio è stata realizzata con una sedie di microlampadine comandate da un interruttore industriale.