Andare a vivere insieme: come unire 2 stili diversi

Parlate ora o tacete per sempre! Non abbiate paura di esternare con il partner (o la partner) quello che è il vostro gusto in fatto di arredamento. Descrivete pure a lui o a lei quello che è il vostro stile e quelli che sono gli orizzonti di attesa sugli ambienti in cui vivrete insieme. Vi preoccuperete poi di cercare un buon compromesso per entrambi, di venire a patti su colori, design dei complementi d’arredo e materiali.

Anche se gli stili e le soluzioni estetiche che preferite si discostano molto l’uno dall’altro, trovare un terreno comune non è impossibile. Ma se parlate di ciò che vi sta a cuore o, al contrario, di quello che proprio non vi piace, trovare la terza via che accontenti entrambi vedrete che sarà più semplice. Lasciatevi dunque andare a commenti spietati su mobili e stili d’arredo ed esprimete fragorosamente il vostro entusiasmo per un pezzo a cui non volete rinunciare. La sincerità paga sempre! E voi potete avere la garanzia che il vostro nido d’amore, se non sarà esattamente come ve lo aspettereste, avrà comunque un aspetto in linea con i vostri parametri di gusto.

Non dite che vi piace lo stile ultra moderno se il vostro animo romantico vi spinge più verso un contesto d’arredo rustico. Perché, potete starne certi, il vostro occhio si stancherà ancora prima del previsto di una soluzione estetica contraria ai vostri desideri. Cercate invece di mixare elementi di contemporaneità con elementi più vintage, dall’identità forte.

Nell’immagine, la concretizzazione di un nido d’amore in una mansarda dall’atmosfera intima e confidenziale in cui salta immediatamente all’occhio la forma insolita del letto matrimoniale rotondo. Lo stile rustico – veicolato dalle travi a soffitto verniciate di bianco, dai mattoncini irregolari a pareti e dai tappeti colorati – si mischia a elementi moderni come il mobile tv squadrato bianco lucido e il comodino quasi futuristico. Questo ambiente è stato progettato da Opera srl.