Minimal ma furba: una casa in Emilia

Non potevamo di certo perderci la vista della cucina, a dir poco spettacolare. Anche qui si è scelto di utilizzare la stessa tipologia di legno presente in tutti gli ambienti della casa che abbiamo visto finora, e anche qui si è optato per uno stile moderno e funzionale. Mobili in lucido corian, un rubinetto fontana e una nota di colore azzurro per il lampadario, ma non è finita. Come vediamo la grande porta finestra dà direttamente su uno spazio aperto all'esterno.