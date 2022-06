​Come costruire un controsoffitto: le 6 mosse da ricordare!

Il controsoffitto fisso di solito risponde esclusivamente a esigenze estetiche, acustiche (fonoisolamento) o di coibenza termica. Nella quasi totalità dei casi è realizzato in cartongesso, materiale leggero ed estremamente modellabile, molto adatto anche per l'esecuzione di controsoffittature solo parziali. Grazie alla semplicità di montaggio, alla leggerezza e alla grande modellabilità dei componenti il controsoffitto fisso in cartongesso si presta anche a essere utilizzato con grande versatilità in interventi di recupero e di restauro.Il ricorso ai controsoffitti per utilizzo domestico è stato

ripreso solo negli ultimi decenni, dettato dall'esigenza di coprire tubazioni e impianti che non potessero essere alloggiati all'interno dei solai. Prima di questa nuova stagione dei controsoffitti era abituale l'uso di controsoffittature con camera a canne , ancora oggi presenti in edifici con almeno 40 anni. I tradizionali solai in legno venivano coperti all'intradosso da una struttura leggera, anch'essa in legno, sulla quale veniva disposto un letto di canne appiattite e intrecciate, ricoperte a loro volta di uno strato di intonaco.

Non esistono altezze ideali per un controsoffitto: occorre solo tener conto delle altezze minime per gli ambienti fissata dalle normative in Italia pari a 2,70 m, alla quale occorre aggiungere l'altezza dell'intercapedine, in genere fissata in 20 o 30 cm. Attenzione però, perché l'altezza minima degli ambienti senza permanenza di persone (come per esempio i corridoi o i disimpegni) scende a 2,30 m.