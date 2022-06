Pavimento per la cucina: quale scegliere?

Il pavimento in marmo è sicuramente uno dei più belli dal punto di vista estetico. Elegante e raffinato, è capace di donare alla vostra casa pregio e lustro. Il marmo naturale, presenta una finitura opaca, ma una volta levigato diventerà lucido e splendente come quello in foto! Generalmente è sconsigliato l'uso di pavimenti in marmo in cucina, in quanto sono molto delicati e hanno bisogno di attenzioni costanti. I pavimenti in marmo non sono impermeabili, assorbono i liquidi e possono macchiarsi indelebilmente. Per ripristinare l'originale bellezza del marmo, uno dei metodi più efficaci e la lucidatura al diamante, che renderà il vostro pavimento perfettamente nuovo e lucido come uno specchio, senza macchie, graffi e dislivelli. L'unico svantaggio è nel prezzo, non alla portata di tutti!