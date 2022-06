Come scegliere il frigorifero giusto?

Tra i diversi frigoriferi esistenti, quelli che più contribuiscono al risparmio di energia sono quelli con il freezer separato, il quale viene di solito posto in alto o in basso rispetto al frigorifero. Dividere il freezer dal frigorifero permette infatti di risparmiare energia: il congelatore, infatti, si apre solitamente con meno frequenza rispetto al frigo, separarlo da quest'ultimo vorrà quindi dire non doverlo aprire tutte le volte che si apre il frigorifero, cosa che permetterà di non disperdere il freddo. I frigoriferi con congelatore in basso risultano comodi e pratici in quanto, poiché il comparto frigo si trova più in alto, non ci si deve chinare per prendere gli alimenti, a meno che essi non si trovino nel congelatore. I frigoriferi con congelatore in basso possono poi presentarsi in forme e colori molteplici, come ci mostra la foto, nella quale potete ammirare uno stupendo frigorifero di design, realizzato da KK3DESIGN.