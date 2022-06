Piano di cottura a gas o a induzione con vetroceramica?

Purtroppo quelli del piano a gas riguardano proprio la perdita in termini energetici: più del 60% del calore emesso va infatti letteralmente sprecato, con un rendimento del solo 40%.

Fateci caso: afferrando i manici di una pentola scaldata con il gas avete bisogno di guanti e strofinacci per non bruciarvi le mani, giusto? Ebbene, così non è per una pentola scaldata invece con il sistema d induzione, i manici restano infatti freddi, proprio perché il calore non si disperde e rimane concentrato solo sulla sua base.