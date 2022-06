La casa della nonna trasformata in un’abitazione moderna

Notate la differenza? In primo luogo, il solaio del soffitto è stato rimosso per far spazio alle travi a vista dell’ultimo piano. In questo modo le camere da letto sono diventate più ariose e vivibili. La foto ci mostra come sia stato possibile unire questo ambiente al bagno in modo diretto. Se questo stile fa per voi, potete consultare le nostre idee relative alla camera da letto moderna.