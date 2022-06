Una ristrutturazione da favola: dal passato ai giorni nostri

Può una casa del 1100 ospitare una favola dal sapore sia antico che moderno? Andiamo in Francia per vedere da vicino un progetto tutto italiano in grado di far innamorare anche chi ama unicamente il design moderno. L’abitazione si sviluppa su ben 3 livelli ed è stata completamente restaurata conservandone però la distribuzione ma soprattutto le parti in legno, in gran parte originale, un intervento delicato condotto dal restauratore Francesco Paternò.

La ristrutturazione interna ha invece avuto come obiettivo quello di migliorare e ottimizzare la funzionalità dei vari locali, in modo da adeguarli alle esigenze della vita moderna… ora vedremo in che modo. Il progetto è stato condotto da Archimania.