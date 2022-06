L’open space buio e triste riempito dalla luce

Per il nostro articolo relativo alle ristrutturazioni, oggi affronteremo un progetto particolare. Infatti, l'immobile che avete visto in foto fa parte di un antico monastero del 1600 in provincia di Carbonia-Iglesias, in Sardegna. Il progetto è stato incentrato su una valorizzazione di carattere storico dell'edificio, proponendo allo stesso tempo un livello abitativo adatto alle esigenze della vita moderna, ma in che modo? Basta scorrere le immagini. I lavori sono stati condotti dallo Studio di Architettura dell’Arch. Francesca Tronci. Iniziamo il nostro tour andando a vedere come si presentava l’immobile prima dei lavori.