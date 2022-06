Quale rivestimento fa più per me?

Strumento rapido per intervenire sull'aspetto delle pareti, di grande economicità e sicuro impatto estetico è quello degli adesivi in vinile. Si tratta di una soluzione che garantisce risultati di effetto certo, e con il più il non trascurabile vantaggio di poter essere facilmente rimosso e, all'occorrenza, anche sostituito in qualsiasi momento. Simili caratteristiche fanno dell'adesivo in vinile un tipico strumento della contemporaneità: la stagione della variazione e dello spazio fluido, ove le cose mutano continuamente. Un interessante esempio è illustrato nell'immagine sopra: si tratta di uno sticker da muro in vinile impiegato nella ristrutturazione di un interno da Studio Radiceuno e disegnato da Mel et Kio, un duo di artisti parigini che ha nelle decorazioni adesive in vinile un proprio codice espressivo ben caratterizzato.