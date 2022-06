6 idee per rinnovare l'arredo senza spendere troppo

La luce è un elemento fondamentale di arredamento della casa, da non sottovalutare e da rendere appropriato in base agli spazi e ai propri bisogni. Fondamentale avere delle aperture, come finestre e balconi, che permettano di sfruttare la luce naturale, ma anche l'illuminazione artificiale deve essere curata nei dettagli. La fonte di illuminazione deve essere idonea alla camera di utilizzo: in cucina si può spaziare dalla plafoniera in vetro opaco o bianco, alla classica campana sorretta da catena ai moderni diffusori in metallo, sempre più leggeri e malleabili, da adattare agli spazi di casa. Nella zona notte si può pensare anche a lampade da terra e piantane mobili, di diverso materiale, legno, vetro, acciaio, carta, da poter spostare secondo le necessità e che garantiscono un livello di illuminazione regolabile in base alle proprie esigenze.