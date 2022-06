Particolare Fuori, Geniale Dentro!

Finalmente siamo in casa. Al piano terra notiamo un grande open space che include soggiorno e sala da pranzo. L'abbiamo detto più volte e non ci stancheremo mai di ripeterlo: la zona giorno ormai va pensata come un'area unica, una zona conviviale senza barriere. In questo caso, solo la cucina è leggermente in disparte, ma lo vedremo tra poco. Un dettaglio molto interessante riguarda la finestra sulla destra che si sviluppa in lunghezza per quasi tutto il soggiorno e che permette di essere chiusa facilmente con una tenda della stessa tonalità delle pareti.