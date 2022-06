Come aggiungere un posto auto alla mia casa?

Le Corbusier le chiamava “macchine per abitare”: non sempre gli edifici lo sono, ma è indubbio che la Modernità abbia profondamente cambiato, fin nelle fondamenta, le caratteristiche degli edifici. E non c'è dubbio che l'automobile sia stata di quel cambiamento più di una metafora, un fattore attivo e dinamico. Nella “civiltà dell'auto” il mezzo a motore ha profondamente mutato la forma e le dinamiche delle città in cui viviamo e cambiato i connotati al paesaggio occidentale e non solo. Eppure l'auto ha cambiato anche i codici specifici dell'architettura: il suo rapporto con la strada e con gli spazi aperti, perfino la strutturazione dei suoi spazi interni. Oggi progettare uno spazio abitabile per le persone significa anche mettere in conto uno spazio destinato all'auto: sia esso un box singolo o magari un grande parcheggio interrato. Occuparsi di questo tema significa però anche pianificare l'aggiunta di posti auto per le abitazioni già esistenti, quelle nate prima della rivoluzione meccanicista. Procedendo per aggiunte e modifiche dell'esistente il progetto dello spazio per le auto può avvalersi di diverse soluzioni, tra cui il posto auto lungo la strada, il posto auto coperto, il garage isolato, il garage interconnesso con l'abitazione, il parcheggio sotterraneo o addirittura l'integrazione del posto auto nell'edificio stesso. Procedendo all'osservazione di queste sei diverse tipologie ricostruiremo un panorama ampio e variegato, che ci consentirà di osservare con occhi nuovi le nostre “macchine per abitare”.