30 mq di sorprese!

L'elemento che segna la divisione tra il soggiorno e la zona pranzo è la trave in metallo. Questo elemento è in perfetto abbinamento con le finestre, anche queste in stile spiccatamente industrial. L'elemento strutturale funge anche da supporto per le luci, che sono state collocate in modo da illuminare simmetricamente le due parti della zona giorno. L'angolo dedicato alla consumazione dei pasti è delizioso, con la panca ricavata dal davanzale della finestra. Un ottimo punto anche per godersi un buon libro, con un bicchiere di vino.