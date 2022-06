Come trasformare la tua veranda in una comoda stanza in più?

A seconda della posizione e delle nostre esigenze potremmo scegliere tra queste principali tipologie di veranda:

Veranda in legno. Si tratta di una struttura di grande impatto visivo, come vediamo in questo suggestivo esempio proposto da IMAGO DESIGN, che può essere personalizzata secondo il nostro gusto e le nostre esigenze. Perfetta per isolare dai rumori esterni e dai raggi del sole, la veranda in legno necessita però di appositi trattamenti periodici di verniciatura, per garantire un’adeguata protezione dall’aggressione degli agenti climatici.

Veranda in alluminio. L’alluminio è il materiale generalmente più utilizzato per realizzare verande, grazie alle sue particolari caratteristiche, che lo rendono estremamente versatile e funzionale. L’alluminio infatti, oltre a essere un ottimo isolante termico, che permette di evitare la dispersione del calore, garantisce anche un alto livello di impermeabilità a pioggia e neve. Inoltre, le verande in alluminio risultano anche molto solide e resistenti nel tempo, senza la necessità di particolari interventi di manutenzione.