Un appartamento romantico capace di stupire

Il nostro articolo di oggi dedicato all’interior design ci porta a confrontarci con un progetto davvero notevole che ci ha conquistato immediatamente per svariate ragioni. L'appartamento si trova in un palazzo degli anni Novanta e si sviluppa su 130 mq. Come vedremo in dettaglio, gli interni esprimono perfettamente un’atmosfera shabby chic per gli arredi, i materiali e le cromie. I lavori hanno visto all'opera Gian Paolo Guerra dello Studio Guerra Sas che si è occupato sia della ristrutturazione, che dell’interior design e dell’home shopping. La cura nei dettagli con alcune scelte particolari hanno creato un appartamento che riesce ad esprimere in pieno uno stile shabby chic misto ad un design moderno dal potenziale non indifferente.