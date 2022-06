130 mq con Soluzioni Eccellenti per Sfruttare lo Spazio

Questo spazio è quello destinato al soggiorno. Il soffitto è molto alto, il fascino degli ambienti a doppio volume è indiscutibile, si sa. Le vetrate permettono un'illuminazione eccellente, tra l'altro questo ambiente è orientato a sud, per consentire il miglior apporto solare possibile. Non so che ne pensiate voi, ma io qui ci vedrei bene un arredo moderno, con sofisticati ed eleganti tocchi vintage, con la giusta dose di formalità, non troppo casual. Da qui c'è anche l'accesso ad un altro spazio esterno: un'area pavimentata predisposta per pranzi e cene in compagnia, pronta per essere dotata di tavolo e magari – perché no – barbecue!