Vivere in un capolavoro: un loft da sogno!

Per definizione, il loft è un ambiente dal carattere industriale, riconvertito a residenza. In questo caso, obiettivo fondamentale del progetto era creare uno spazio accogliente e caldo, che non avesse un aspetto asettico e formale. Il massiccio utilizzo di legno e tessuti è stata una scelta perfetta per raggiungere questo obiettivo. La struttura chiusa con tende ospita uno spazio di stoccaggio per le opere d'arte, per archiviarle in modo ordinato, senza creare disordine. Al di sotto si trova la zona pranzo, mentre si è scelto si collocare il soggiorno nella parte a tutta altezza, dando così importanza a questa zona della casa.