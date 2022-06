Un sensuale sottotetto: come arredare in stile industrial

Scendiamo le scale e dirigiamoci verso la zona giorno. A differenza della maggior parte degli appartamenti in stile industriale, questo mostra un lato più puro, dove le cromie tenui contribuiscono a dare agli spazi un'aria fine. Le pareti in mattoncini, si alternano a strutture in metallo finemente laccato in bianco che si sposa perfettamente con il grigio chiaro del pavimento in resina.