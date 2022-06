Decluttering + salvaspazio: come fare ordine in casa in modo efficiente!

Le nostre case sono talmente piene d'oggetti che fare i conti col disordine è inevitabile. In questo articolo abbiamo raccolto per voi 6 diverse idee su come evitare di soccombere, sotto quel disordine. Consideratele come 6 step per fare della vostra casa una casa in perfetto ordine. Iniziate da un armadio. Grande, con tanti scomparti. Lo potete inserire in camera da letto, oppure in corridoio. Proseguite poi con scaffali e pareti attrezzate, per portare ordine in soggiorno come nello studio. E passate infine ai singoli complementi: il letto contenitore, in cui nascondere coperte e asciugamani, e la scarpiera per tutta la famiglia. Senza dimenticare la cantina. Non un ripostiglio, ma una vera e propria stanza in cui inserire la propria collezione di bottiglie pregiate. Portare ordine in casa sarà persino divertente!