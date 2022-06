La stanza polifunzionale

Nonostante la bella stagione, capita che ci siano quelle giornate dove proprio non abbiamo voglia di uscire, vuoi perché fuori fa troppo caldo, vuoi perché proprio il giorno libero il meteo ci è avverso e piove a dirotto. Qualche altra volta, invece, succede che vogliamo uscire con il partner, ma la stanchezza prevale e decidiamo di rimanere a casa, magari a guardare un bel film. Esiste uno studio di architettura berlinese (raumdeuter) che ha pensato ad uno spazio per il nostro divertimento casalingo, in una sola stanza abbiamo il cinema, il bar e anche il ristorante ed ecco che, anche in pigiama ci possiamo godere il nostro sabato sera!