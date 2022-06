Ristrutturazione di un bilocale a Firenze

Ultimamente vi stiamo raccontando di progetti che riguardano luoghi incantevoli, ma accessibili a pochi, come ville da sogno o piscine sul cucuzzolo di una montagna, dimore che ci fanno sognare, ma che spesso, non fanno parte del nostro quotidiano. Oggi vogliamo ritornare con i piedi per terra presentandovi un'abitazione classica che di particolare ha l'utilizzo di tanti colori per l'arredo.

Alessandro Interlando è un architetto fiorentino, libero professionista, che collabora con vari studi professionali nel campo della progettazione e della direzione lavori di edifici ad uso residenziale e commerciale. Il progetto che vi presentiamo oggi riguarda la ristrutturazione di un appartamento in un edificio di fine '800 situato in uno storico quartiere di Firenze.