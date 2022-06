Le tende su misura per la tua nuova cucina

In questa nuova immagine vi proponiamo invece un modello di tenda che si inserisce meravigliosamente in un contesto shabby. Per la porta finestra di questa cucina in cui – come in ogni contesto provenzale che si rispetti è dominante il bianco sporco e lo stile fintamente malandato – è stata scelta questa delicata fantasia a fiori che si esprime in modo grandioso nel tendaggio voluminoso di una base giallo tenue, tendente al pastello. Il tessuto scelto per la realizzazione della tenda per cucina è un cotone robusto e consistente, ma in un contesto arredato in stile shabby chic si inserisce benissimo anche un bel lino grezzo.