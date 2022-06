Un progetto con soppalco: l'ideale per una vita dinamica!

Oltre al colore bianco, le tinte scelte per l’arredo sono tenui e rilassanti. Spicca tra gli altri un pacato ceruleo, che ritroviamo in diversi elementi del salone e per il rivestimento delle sedute nel piccolo studio del piano inferiore. Questo ambiente, risulta particolarmente utile non solo come studio, ma anche come piano d’appoggio per una cena romantica o per una colazione veloce.. un piccolo angolo jolly!