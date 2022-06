Un appartamento così piccolo, ma così confortevole

Ci troviamo nell’angolo della cucina dedicato all’area pranzo.

Osservando bene l’ambiente, risulta chiaro che la scelta del bianco alle pareti non è affatto casuale, piuttosto è stata la soluzione migliore per far si che le stanze appaiano più ampie e luminose di quanto in realtà siano. Ma il total white è ormai comunemente diffuso, così, per dotare questo piccolo appartamento di una propria personalità, si è pensato di inserire anche degli intermezzi neri. La geometria la fa da padrona. Così come le pareti, anche gli arredi sono bianchi. Qui ad esempio, l’unico elemento d’arredo è il tavolo dalle linee semplici e pulite, corredato di quattro incantevoli sedie di puro design. Si tratta infatti della linea Eames disegnata dai celebri Charles & Ray Eames per Vitra. Alle spalle del tavolo vediamo il prosieguo della cucina, un’intera parete attrezzata con pensili e basi rigorosamente bianchi, la cui profondità è stata invece dipinta di nero.