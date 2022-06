Una villa di classe a Verona

Eccoci nel salone, un ambiente caldo e vissuto incentrato sullo svago e il tempo libero. Così come nella maggior parte della casa, il pavimento è rivestito da un pregiato legno antico cadore che, abbinato al bianco delle pareti e ai soffitti inclinati e con travi a vista, caratterizza l’ambiente per intensità e qualità. Sul fondo, la parete è stata completamente occupata da una libreria disegnata su misura e realizzata a mano, la soluzione perfetta per sfruttare con stile ogni angolo possibile. Sul pavimento spiccano degli eleganti tappeti persiani, mentre a lato del pilastro in pietra, un grande divano bianco dona luce all’ambiente. Ma l’angolo più affascinante del salone è senza dubbio quello creato da un’antica lampada da terra posta accanto alla prestigiosa poltrona New Deal, riedizione del modello 904 del 1930 disegnato da Renzo Frau in persona.. uno spettacolo!