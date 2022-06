10 incredibili tavoli per una sala da pranzo perfetta

Ecco un esempio di arredamento eclettico. Come vediamo qui, anche le sedie richiedono molta attenzione e riflessione per la loro scelta. È molto importante non scegliere questi articoli con casualità poiché trascorrete diverso tempo accomodati sulla loro seduta, almeno due o tre volte al giorno in occasione di colazione, pranzo e cena. Dunque le sedie devono essere molto comode, ma anche funzionali e dall'estetica accattivante. Proprio come quelle che vi proponiamo in questa immagine dove sono presenti delle sedie dal carattere importante che circondano a due a due questo tavolo quadrato dal piano in vetro. Realizzate con lo stesso legno caldo della struttura portante del tavolo da pranzo, hanno una linea dinamica e un design moderno. La seduta è invece rivestita di una tappezzeria che alterna il sabbia al blu. Un escamotage di grande gusto per rompere l'eccessiva linearità.