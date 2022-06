Un appartamento che ti convincerà a ristrutturare casa

Planimetria alla mano, il progetto ci appare ora molto più chiaro. Come possiamo osservare, l’appartamento può godere di un ampio terrazzo che non è solo uno spazio fruibile, ma rappresenta anche un importante punto strategico per ottenere più luce in tutto l’appartamento. L’altro grande ambiente è il soggiorno/sala da pranzo che abbiamo appena visto: in questo progetto, questa zona diventa centrale per mettere in relazione zona giorno e zona notte.