Un appartamento a prova di famiglia numerosa

Come sempre, iniziamo la nostra visita dalla zona giorno, tutta improntata ai toni color sabbia. Vediamo che si tratta di uno spazio più che generoso, una cucina a muro con schienale in vetro lascia infatti il campo libero per il tavolo da pranzo, grande abbastanza per accogliere comodamente tutti e sei i componenti della famiglia che abita questo appartamento durante le vacanze.

È un principio noto ai nostri lettori di homify ma ci piace ripeterlo: soluzioni adottate per una determinata situazione non sono da escludere per risolverne un’altra. In questo appartamento per le vacanze quindi, tanti sono gli spunti da cui trarre ispirazione per la vita di tutti i giorni a casa nostra. Guardate ad esempio il soffitto! Comunissime lampade a bulbo possono diventate una geniale trovata per fare la differenza nel design dell’ambiente. Allora come starebbe a casa vostra un’idea così?