Tutto Quello che Non Avete Mai Osato Chiedere sulle Tradizioni del Natale!

Ci sono molte voci discordanti riguardo all'inizio effettivo dell'utilizzo di alberi sempreverdi decorati per le festività natalizie. Alcuni lo rivendicano in Estonia, quando nel 1441 a Tallinn, venne eretto davanti al municipio, centro intorno a cui giravano le danze di uomini e donne in cerca dell'anima gemella.

Sappiamo anche che circa 100 anni dopo a Brema, in Germania, era comune decorare gli abeti con datteri, noci e altra frutta secca come lo fu qualche tempo prima a Riga in Lettonia, altra città che si proclama ideatrice dell'albero di Natale.