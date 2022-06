Tema della settimana: opere d'arte in legno

Questa settimana abbiamo deciso di focalizzarci sul legno e sui suoi utilizzi nel campo dell'architettura e soprattutto del design.

Fin dalla preistoria il legno, unitamente alla pietra, è stato uno dei primi materiali a cui l'architettura si è rivolta, essendo anche l'unico che poteva indifferentemente essere impiegato a compressione, a trazione e, soprattutto, a flessione. In base alla diffusione del patrimonio boschivo il legno ha avuto ruoli differenti: da materia per l'intera costruzione di abitazioni, a materiale con specifiche funzioni come la costruzione di solai e coperture, oppure macchine e oggetti della vita quotidiana.

Nel corso dei secoli l'uomo ha sempre utilizzato il legno in base alla diffusione del materiale nella zona dove si trovava. Arrivati ai giorni nostri, quando importazione ed esportazione non sono più un limite, il legno è entrato a far parte della cultura, non solo architettonica o dell'arredo standard, ma anche di una tipologia di design ricercato e che fa dell'ecosostenibile il proprio baluardo.