Da 0 a 100: l'appartamento grezzo che diventa un gioiello!

Quella che stiamo per presentarvi è la straordinaria trasformazione di un affascinante appartamento padovano. Prima dell’intervento dell’interior design Cristina Mecatti, l’appartamento si presentava allo stato grezzo, non vi era la pavimentazione né tanto meno alcun tipo di finiture, i bagni non erano stati ancora istallati così come le porte. La distribuzione delle stanze faceva si che vi fossero tanti piccoli ambienti frammentati, mentre il lungo corridoio d’ingresso dal quale si accedeva ai diversi ambienti, si presentava troppo buio e decisamente poco accogliente. Insomma, il povero appartamento necessitava disperatamente di un aiuto! I suoi 100 m² erano stati prima mal sfruttati e poi abbandonati a sé stessi.. eppure possedevano un grosso potenziale! La committenza, però, una giovane donna, avvocato e single, non si è lasciata scoraggiare dallo stato originario dell’immobile, e per lui ha sognato spazi aperti e luminosi dove creare il suo piccolo mondo ideale!

Il risultato? Scopritelo con i vostri occhi!