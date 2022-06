Una casa tradizionale con un tocco moderno!

Guardando questa casa non si può non immaginarla come la villetta per eccellenza. Elegante e senza tempo, è stata costruita per soddisfare le richieste di una famiglia normale che voleva avere uno spazio confortevole per poter anche ospitare qualche familiare in visita.

Gli architetti per l'esterno hanno ideato un design semplice e funzionale, che però non rinuncia a un pizzico di novità: da questa prospettiva possiamo notare l'incantevole veranda e la finestra angolare che interrompono la linearità del progetto.