Rivestiamo le pareti: quale materiale è meglio scegliere?

Tradizionale materiale da costruzione il mattone può essere utilizzato per dare vita a interessanti rivestimenti dal sapore tettonico, sia in ambienti interni sia in esterni. L'uso del mattone genera superfici dall'immagine fortemente muraria, che esaltano le qualità della trama e dell'ordito e il senso di pesantezza della massa muraria. Il mattone può essere utilizzato in diverse versioni e finiture di superficie, secondo che si voglia privilegiare l'omogeneità della massa muraria o viceversa l'alternanza di dettagli e sfumature cromatiche. In quest'ultimo caso è preferibile l'uso di mattoni fatti a mano o anche ricavati dal recupero di vecchie costruzioni. Per rendere il rivestimento più omogeneo si può anche optare per soluzioni con rivestimento in mattoni intonacati (quest'ultimo riprodotto nell'immagine sopra, nel progetto di una abitazione firmato da Egger`s Einrichten di Monaco di Baviera).