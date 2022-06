Legno per esterni: 10 idee per arredare

Modh propone invece una declinazione di design per il legno per esterni. Brick, disegnato per Roda da Gordon Guillaumier, è un tavolo estendibile sobrio e raffinato, interamente realizzato in teak. Il suo nome deriva dall'inglese mattoncino , perché il legno per esterni è qui scomposto in tanti tasselli che, incastrandosi tra loro, danno vita a un piano dall'aspetto unico. Perfetto per le cene tra amici, Brick è disponibile in due versioni (180/240 cm e 300/420 cm) ed è dotato di un esclusivo sistema di apertura a farfalla.