L'incredibile fusione tra classico e moderno in una casa a Roma

Un committente innamorato dello stile classico ma in un mondo veloce, dove stare al passo coi tempi è sempre un'impresa. E allora, come progettare la casa perfetta per lui? La risposta l'ha trovato lo studio Arch Nouveau. Tra arte contemporanea e stucchi, stile industriale, classico e moderno si fondono in un atmosfera quasi onirica, tra ricordi del passato e squarci di contemporaneità.