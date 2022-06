Due in uno: un appartamento per realizzare un grande desiderio

Due modi differenti di abitare lo stesso appartamento, facendo sì che sia come l'unione di due unità abitative distinte, una dall'anima aperta alla socialità, e l'altra a quella più privata, riservata ai proprietari. Come è stato possibile dunque?

Uno dei segreti di questa casa sono senza dubbio i pannelli scorrevoli. Nel grande open space che ora andremo a scoprire, sono inseriti in più punti, mediando tra loro gli ambienti ma nascondendoli gli uni agli altri quando si vuole. La zona tv è composta da un grande mobile realizzata su disegno, in rovere scuro e completamente laccato di rosso: lo sfondo perfetto di questa zona pranzo. Il bello però è che con un sistema di pannelli scorrevoli, la tv e le altre apparecchiature dedicate all’home entertainment possono essere nascosti allo sguardo degli ospiti, magari a seconda del tipo di serata che si sta per trascorrere.