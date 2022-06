Da casa occupata a gioiello di restauro

Oggi ci occuperemo di un progetto articolato. Andiamo a Firenze per vedere da vicino un immobile residenziale ottocentesco che è stato restaurato e frazionato. L’edificio si trova nel quartiere di Santa Croce ed ha una lunga storia: l’immobile prima dell’intervento era infatti in forte stato di abbandono per via di un lungo periodo di occupazione abusiva; solo al piano terra c’erano delle attività commerciali ancora aperte.

L’edificio, facendo parte dell’architettura ottocentesca della città, presenta delle murature perimetrali in misto pietra e mattoni, oltre ai solai a voltine e ad una copertura in legno con manto in tegole. L’intervento condotto da De Vita e Fici Architetti Associati è stato così portato a termine con un'estrema perizia nella cura di questi dettagli.