Un appartamento che distrugge ogni schema

La cucina è moderna e si sviluppa a elle. La sua forma spigolosa e le sue line rigorose, entrano in pieno contrasto con la rotondità dei lampadari, trovando però un buon alleato nella struttura in ferro che contiene la cappa. La cucina è inoltre collocata nel nucleo dell’appartamento in maniera assolutamente non invasiva ed è capace di relazionarsi in maniera equilibrata con il soggiorno e l'ingresso.