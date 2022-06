Favolosa trasformazione con un budget ridottissimo!

Iniziamo il nostro articolo presentandovi il vecchio soggiorno. Come possiamo vedere lo spazio era organizzato in una soluzione che potremmo quasi definire brutale, il tavolo da pranzo in diretta prossimità della porta d'ingresso! L'idea è stata probabilmente quella di addossare i mobili ai lati della stanza, in modo da utilizzare al massimo uno spazio ridotto, ci troviamo infatti in un bilocale. Un buon proposito, certo, ma con una soluzione non certo delle migliori. E allora, come si fa?