Come sfruttare la mansarda: uno spazio da vivere tutti i giorni

Ricavare una camera da letto in mansarda non è niente di nuovo, tutto però dipende da come viene realizzata. In questa, l'illuminazione naturale è una delle grandi protagoniste, amplificata anche dallo specchio verticale alla nostra sinistra. La bella fantasia floreale con cui è stato decorato il muro inoltre, riprende nei toni i mobili e la struttura del letto in legno.