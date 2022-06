10 modi per sfruttare al massimo il divano letto angolare!

Il divano letto angolare che vediamo rappresentato nell'immagine incorpora la sezione dedicata al letto nella penisola laterale di dimensioni notevoli. La struttura a L del divano culmina, come possiamo vedere, in una ampia sezione naturalmente utilizzabile come comodo letto. In questo modo le sedute del divano possono essere utilizzate convenientemente sia per accogliere gli ospiti che, in caso di necessità, per farli dormire. il disegno del divano presenta la suddivisione del rivestimento in un reticolo di linee che arricchiscono di un motivo geometrico gradevole le superfici. Le sponde laterali sono ribaltabili, per una comodità ottimale in ogni occasione. Un tavolino estraibile adorna la penisola-letto laterale, aggiungendo una pratica superficie di appoggio che arricchisce ulteriormente la confortevolezza del divano. Una soluzione elegante e funzionale, che alla pelle del rivestimento accompagna un disegno moderno e raffinato.