10 Foto di un Appartamento al Piano Terra Assolutamente Speciale

Da fuori può sembrare un appartamento al piano terra in un normale condominio residenziale, e di fatti lo è se non fosse per il brillante progetto condotto dai progettisti al suo interno. L'immobile in questione si trova vicino al mare e, come vedremo, si caratterizza per la semplicità e l'eleganza di un interior davvero unico. L'intero intervento è stato mirato per soddisfare le esigenze dei proprietari e per fare questo si è cercato di sfruttare al massimo lo spazio a disposizione. Un altro fattore a favore di questo appartamento al pian terreno è stato il fatto di avere un bel giardino esterno che vedremo nel dettaglio.