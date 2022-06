5 stili per scegliere il gazebo del tuo giardino

Se la vostra casa è una dedica esplicita al design minimal non potrete farvi mancare questa idea. Minimal significa infatti semplice e funzionale ed è proprio questo di cui stiamo parlando, un gazebo leggero, facilmente trasportabile e incluso nel disegno di un'unica linea che si piega fino a formare il tavolo, parte integrante della struttura stessa.

Costruita con tubolari in ferro verniciato, un piano in OSB (Oriented Strand Board, pannello a scaglie orientate) e un telo in poliestere, RadioCasa occupa zero volume ed è montabile in pochi minuti. Un'idea dunque non solo per il giardino ma anche per le gite all'aria aperta, mare o montagna che sia.