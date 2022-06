Un vecchio appartamento sotto una nuova luce

Al piano superiore incontriamo la zona notte, riservata e molto luminosa. Questo spazio si suddivide in vari ambienti tra cui la camera da letto e il bagno, che andremo a scoprire nella fotografia seguente. In questa immagine potete invece apprezzare la conformazione del tetto, con le travi a vista rimesse a nuovo e lasciate del colore originale: sicuramente un tocco di classe con una marcia in più.