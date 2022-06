Tra stili e praticità: 10 top per la tua cucina

La semplicità caratterizza il top della cucina che vediamo. Le superfici sono bianche e compatte, uniformi e lucide. In questo modo contribuiscono a esaltare la luminosità dello spazio, ricavato in un angolo della casa che sfrutta un volume di spazio limitato. La necessità di sfruttarlo al meglio a portato alla scelta del bianco sulle superfici dei complementi di arredo, in modo da rendere perfettamente fruibile l'angolo cottura. Il top non fa eccezione, e anzi riprende in pieno l'idea di economizzare in senso pratico e funzionale i volumi. Per questa ragione nel top si inserisce un piano cottura a incasso, che non rompe l'uniformità delle superfici, e presenta ampi piani da dedicare sia alle preparazioni che al consumo dei cibi, aprendosi sulla zona giorno. Superfici lisce e impermeabili, facili da pulire, accessibili, luminose: un top ideale per una cucina moderna attenta alla praticità, ma che non rinuncia a una estetica gradevole e accessibile.