Progettiamo il bagno : ecco come fare, dalla A alla Z !

Apparentemente semplici ma in realtà capaci di implicare notevoli complessità di progettazione e di collocazione all'interno dello spazio, i sanitari risultano centrali nella definizione dell'ambiente bagno. Le tendenze più recenti vedono una grande attenzione verso i modelli sospesi, che offrono numerosi vantaggi in termini di facilità di pulizia e manutenzione, oltre a segnalarsi per l'eleganza del design. Altra tendenza ricorrente è la ricerca di sanitari sempre più contenuti nelle dimensioni e semplificati nelle forme: ciò in risposta agli spazi ogni giorno più compressi delle abitazioni contemporanee. Nell'immagine sopra sono illustrati i sanitari della linea Bagno Forty 3 di Bagno Chic Sanitari Bagno, dotati di una profondità di soli 43 cm che ne permette il facile inserimento anche nei bagni dalle dimensioni più contenute. La loro compattezza li rende ideali anche nel caso di ristrutturazioni e per l'inserimento in ambienti bagno dalle geometrie particolari.